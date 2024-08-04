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На Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве восстановили движение поездов

Движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве ввели в график

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Shutterstock/FOTODOM

Движение поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве восстановили и ввели в график. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры российской столицы.

«Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено», — говорится в заявлении, опубликованном в 15:47 мск.

Через 15 минут в департаменте заявили, что все поезда следуют в соответствии с графиком.

Днем 4 августа на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве остановили движение поездов от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская». При этом в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города рассказали, что причиной послужило падение человека на пути на одной из станций. Где именно это произошло, в заявлении не уточнялось.

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин принял решение переименовать станцию метро «Коммунарка» на Сокольнической линии. Теперь она будет называться станция «Новомосковская».

Ранее в российской столице задержали 51-летнего мужчину, который спрыгнул с платформы на пути в метро.

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