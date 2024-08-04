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В Туве ввели режим ЧС в лесах регионального характера

Ховалыг: из-за сухой погоды на всей территории Тувы ввели режим ЧС в лесах

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Depositphotos

Руководство Тувы ввело режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах регионального характера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

Он уточнил, что власти приняли соответствующие меры в связи с жаркой и сухой погодой. Из-за нее в трех районах — Тандинском, Пий-Хемском и Чеди-Хольском — сложилась неблагоприятная пожарная обстановка.

«Приняли решение об установлении режима ЧС в лесах регионального характера на всей территории Тувы», — подчеркнул Ховалыг.

Как отметил глава республики, за минувшие сутки сотрудники экстренных служб ликвидировали четыре природных пожара. В настоящее время на территории региона действуют 23 возгорания, общая площадь которых составляет около 2000 гектаров.

Ховалыг добавил, что работу по тушению огня координирует комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Тувы. При этом для оказания помощи местным пожарным в регион собираются прибыть их коллеги из Омской области и Республики Хакасии, рассказал он.

23 июля глава Якутии Айсен Николаев заявил о напряженной ситуации с лесными пожарами в регионе. Он заявил, что наиболее сложная обстановка наблюдается в Верхоянском и Абыйском районах. То же касается Вилюйского, Олекминского и Верхневилюйского районов.

Ранее в Якутии огнеборец, пропавший при ликвидации лесного пожара, вернулся в лагерь спустя 10 дней.

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