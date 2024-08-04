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В Петербурге эвакуируют жилой дом из-за угрозы обрушения

В Петроградском районе Петербурга эвакуируют жилой дом из-за угрозы обрушения

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Shutterstock

В Петроградском районе Петербурга эвакуируют жилой дом из-за угрозы обрушения фасада. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» в Telegram-канале, ссылаясь на очевидцев.

Уточняется, что речь идет о доме 1/44 на Большой Зеленина. На месте работают сотрудники МЧС и полиции, квартал оцепили от станции метро «Чкаловская».

«Проводится эвакуация жильцов, один из которых рассказал «Фонтанке», что более полугода в здании велись работы по укреплению фундамента, которые закончились трещиной через весь фасад», — говорится в публикации.

По данным источников, местные власти обратились в СК и прокуратуру.

9 июля в Астрахани рухнула часть крыши многоквартирного дома. Инцидент произошел в Кировском районе, на Тихом переулке. Эвакуация жителей дома не проводилась. Во время обрушения никто не пострадал.

Ранее в Кузбассе обрушился Дворец творчества в конце учебного дня.

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