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Кадыров заявил об укреплении репутации Путина после обмена заключенными

Кадыров: обмен заключенными вновь показал, что Путин своих не бросает

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Телеграм-канал Kadyrov_95

Обмен пленными, произошедший между Россией и западными государствами, снова подтвердил, что президент РФ Владимир Путин заботится о судьбе своих граждан и не оставляет их в беде. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире телеканала «Россия-1».

«Когда я иду на все, я знаю, что за мной стоит наш президент и он своих не бросает. <…> Все может быть в этой жизни, и я на все готов. Главное, что есть человек, который тебе доверяет и верит, ты этому человеку жизнью обязан. Поэтому эти люди, которые вернулись, и президент проявил к ним такое уважение — это достойно», — сказал Кадыров.

До этого россиянин Дмитрий Селезнев, который провел десять лет в американской тюрьме и недавно вернулся в Россию в рамках обмена заключенными, рассказал, что чуть не упал в обморок, когда президент Владимир Путин встретил его в аэропорту.

1 августа Россия и страны Запада провели в Турции крупнейший обмен заключенными, в котором участвовали 26 человек. Они находились в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. По итогам обмена 10 освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, 13 — в Германию, трое — в США.

Ранее Кадыров назвал сроки победы России в СВО.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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