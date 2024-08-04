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В Москве на одной из станций метро человек упал на пути

Интервалы движения поездов увеличили на Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы

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РИА «Новости»

Человек упал на пути на одной из станций северного участка Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — говорится в заявлении.

Позже в департаменте уточнили, что из-за непредвиденной ситуации было остановлено движение от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская». При этом в обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Иная информация о ситуации пока не поступала.

3 июля в Москве вандал разбил несколько камер видеонаблюдения в метро. По данным столичной прокуратуры, всего мужчина повредил восемь единиц техники в трех вагонах. Кроме того, урон получили четыре пожарных извещателя и поручни вертикального наклона.

В ведомстве рассказали, что нарушитель общественного порядка спешно скрылся с места инцидента. Однако его засняли другие камеры видеонаблюдения, поэтому злоумышленника быстро задержали и возбудили против него уголовное дело по ст. 214 УК РФ.

Ранее мужчина взорвал страйкбольную гранату у станции метро «Сходненская» в Москве.

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