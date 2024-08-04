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Под Воронежем проводница не выпустила из поезда родителей с детьми на нужной им станции

В Воронежской области три семьи не смогли выйти из поезда из-за запрета проводницы

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Shutterstock

Три семьи из Воронежской области не смогли выйти из поезда из-за запрета проводницы. Об этом сообщают «‎Вести Воронеж»‎.

Поезд отправился из Адлера в Самару 1 августа, спустя сутки трое семей с детьми из Таловского района собрались выйти на станции в Таловой, однако этому помешал необъяснимый запрет со стороны проводницы. Она отказалась открывать дверь, когда поезд остановился всего на две минуты, так как не увидела платформы, когда выглянула в окно.

«Она сказала, что не может открыть дверь, потому что там не было платформы... В окна начали стучать встречающие и те, кто планировал сесть в вагон на этой станции. Вызвали начальника поезда, та спросила проводницу, почему она не открыла дверь. Проводница внезапно начала говорить, что открывала, но мы сами отказались выходить из вагона», — говорит одна из пассажирок Светлана Б.

В итоге родителям с девятью детьми пришлось еще час ехать до следующей остановки в Новохоперске, родственники, которые встречали путешественников в Таловой, также были вынуждены отправиться ночью в другой город.

«На станции по громкоговорителю объявили, что мы можем вернуться в Таловую поездом на Анапу. Часть из нас вернулась домой на нём, некоторые поехали на машине родственников, – рассказала пострадавшая.

Теперь она собирается добиться от РЖД компенсации за сорванное возвращение домой.

Ранее женщину сняли с поезда Анапа — Мурманск за кражу туалетной бумаги.

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