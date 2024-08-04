Прокуратура провела проверку оказания помощи жителям Приморья

Прокуратура Приморского края провела проверку оказания помощи жителям населенных пунктов, пострадавших от паводков. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что проверка была произведена по поручению прокурора Сергея Столярова. Проводятся мероприятия по обеспечению подвоза воды и продуктов питания в пострадавшие районы.

«Соблюдение прав граждан, ликвидация последствий непогоды находится на постоянном контроле в прокуратуре края», — сказано в сообщении.

До этого на сайте правительства Приморья сообщалось, что в регионе после сильных ливней оказался подтоплен 261 приусадебный участок. Губернатор Олег Кожемяко заявлял, что из-за подъема уровня воды на подъездах к селам Михайловка и Фурманово оказались разрушены мосты.

2 августа метеорологи объявили штормовое предупреждение из-за ливней, гроз и сильного ветра в центральных, западных и на севере восточных районов Приморского края. Отмечалось, что из-за сильных дождей в регионе сохранится сложная паводковая ситуация на реках центральных, западных и северных районов. Подъем воды ожидался на уровне от 30 до 150 см. Кроме того, прогнозировались подтопления отдельных участков дорог, хозяйственных объектов и сельскохозяйственных угодий.

Ранее в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводков.