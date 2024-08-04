Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отбывающая пожизненный срок россиянка вернется на родину после 10 лет в азиатской тюрьме

Уроженку Ростова-на-Дону этапируют в Россию спустя 10 лет во вьетнамской тюрьме

close
100%
соцсети Мария Дампирка

Арестованную в Хошимине за перевозку наркотиков россиянку этапируют на родину спустя 10 лет во вьетнамской тюрьме. Об этом сообщило издание Donday.ru.

Летом 2014 года уроженка Ростова-на-Дону Мария Дапирка попалась на перевозке наркотиков, но утверждала, что запрещенные вещества ей подбросил ее возлюбленный из Нигерии. После этого мужчина, которого Мария собиралась привезти в Россию к родственникам, бросил ее, а затем пропал.

Несколько лет родные ростовчанки при поддержке общественников и Генконсульства РФ в Хошимине боролись за то, чтобы девушку этапировали в Россию. Как заявил журналистам генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков, процедура передачи Марии Дапирки на родину находится на заключительной стадии. В России она, как уточняется, продолжит отбывать наказание, однако его срок будет пересмотрен. Затем Дапирка сможет попросить президента о помиловании и выйти на свободу.

Россиянка была арестована властями Вьетнама 26 августа 2014 года, когда в ее багаже по прилете из Сингапура таможенники аэропорта Хошимина обнаружили 3 кг кокаина. За попытку контрабанды кокаина и героина в количестве более 100 г ей грозила высшая мера наказания. Тем не менее в 2018 году суд города Хошимин приговорил Марию Дапирку к пожизненному заключению.

Ранее Камбоджа выдала России обвиняемых в многомиллионном мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами