Отбывающая пожизненный срок россиянка вернется на родину после 10 лет в азиатской тюрьме

Арестованную в Хошимине за перевозку наркотиков россиянку этапируют на родину спустя 10 лет во вьетнамской тюрьме. Об этом сообщило издание Donday.ru.

Летом 2014 года уроженка Ростова-на-Дону Мария Дапирка попалась на перевозке наркотиков, но утверждала, что запрещенные вещества ей подбросил ее возлюбленный из Нигерии. После этого мужчина, которого Мария собиралась привезти в Россию к родственникам, бросил ее, а затем пропал.

Несколько лет родные ростовчанки при поддержке общественников и Генконсульства РФ в Хошимине боролись за то, чтобы девушку этапировали в Россию. Как заявил журналистам генеральный консул РФ в Хошимине Тимур Садыков, процедура передачи Марии Дапирки на родину находится на заключительной стадии. В России она, как уточняется, продолжит отбывать наказание, однако его срок будет пересмотрен. Затем Дапирка сможет попросить президента о помиловании и выйти на свободу.

Россиянка была арестована властями Вьетнама 26 августа 2014 года, когда в ее багаже по прилете из Сингапура таможенники аэропорта Хошимина обнаружили 3 кг кокаина. За попытку контрабанды кокаина и героина в количестве более 100 г ей грозила высшая мера наказания. Тем не менее в 2018 году суд города Хошимин приговорил Марию Дапирку к пожизненному заключению.

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