Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бастрыкин прокомментировал нападение на боксера Двали в Крыму

СК переквалифицирует дело об избиении боксера Двали на покушение на убийство

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание изменить квалификацию преступления против чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, который подвергся нападению в Феодосии, на покушение на убийство. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», – следует из сообщения.

Уголовное производство, инициированное в связи с нападением группы лиц на чемпионат России по боксу, ведется в рамках статьи о хулиганстве. Дело было взято под контроль центральным аппаратом Следственного комитета России.

28 июля Дмитрий Двали возвращался в отель, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен заступился за юношу, но его самого избили и выбили глаз. Сейчас боксер находится в московской больнице. Ему стараются сохранить глаз, но видеть им он уже не будет.

Накануне в Крыму были пойманы первые подозреваемые в нападении на Двали. Пресс-служба прокуратуры Республики Крым сообщает, что задержаны жители Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения.

Ранее сообщалось, что Двали завершил карьеру из-за травм, полученных в драке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами