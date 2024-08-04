Бастрыкин прокомментировал нападение на боксера Двали в Крыму

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание изменить квалификацию преступления против чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, который подвергся нападению в Феодосии, на покушение на убийство. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», – следует из сообщения.

Уголовное производство, инициированное в связи с нападением группы лиц на чемпионат России по боксу, ведется в рамках статьи о хулиганстве. Дело было взято под контроль центральным аппаратом Следственного комитета России.

28 июля Дмитрий Двали возвращался в отель, когда увидел, что толпа мужчин избивает мальчика. Спортсмен заступился за юношу, но его самого избили и выбили глаз. Сейчас боксер находится в московской больнице. Ему стараются сохранить глаз, но видеть им он уже не будет.

Накануне в Крыму были пойманы первые подозреваемые в нападении на Двали. Пресс-служба прокуратуры Республики Крым сообщает, что задержаны жители Феодосии и Кировского района 1998 и 2003 годов рождения.

Ранее сообщалось, что Двали завершил карьеру из-за травм, полученных в драке.