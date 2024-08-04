При обстреле рынка в Херсонской области пострадали восемь человек

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что центральный рынок в Алешках и прилегающие к нему жилые кварталы подверглись обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Ранены восемь мирных жителей», — сообщил он.

Он отметил, что пострадавших доставили в Алешкинскую центральную районную больницу с минно-взрывными травмами и ранениями разной степени тяжести.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что четыре человека, включая троих детей, пострадали в селе Масловка, Новокаховского городского округа в момент обстрела со стороны ВСУ. Он также рассказал, что в Алешкинском округе украинские военные сбросили на частный дом несколько боеприпасов. Никто из мирных жителей не пострадал, но строение получило серьезные повреждения.

2 августа стало известно, что ВСУ обстреляли село Любимовка Херсонской области.

Ранее в Скадовском округе Херсонской области объявили ракетную опасность.