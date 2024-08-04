В Омской области мужчина попал под следствие за посты от имени знакомого

Житель Омской области попал под следствие из-за публикации в социальных сетях постов от имени другого человека. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления министерства внутренних дел РФ.

В заявлении отмечается, что в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье о клевете. Поводом стало обращение другого мужчины, который обнаружил в социальных сетях пост с фривольным содержанием, размещенный от его имени. В сообщении отмечалось, что он якобы ищет девушку для серьезных отношений.

«Там также был указан его реальный номер телефона», — уточнили в ведомстве.

При этом 34-летний гражданин рассказал правоохранителям, что в прошлом ему уже попадалось другое объявление, оставленное от его имени. То сообщение касалось покупки куриных яиц, и мужчина не придал ему особого значения.

Сотрудники полиции начали расследование, установив личность злоумышленника. Им оказался 32-летний односельчанин заявителя, с которым они уже некоторое время не общались.

«Мотивы своего поступка сельчанин объяснил старой обидой. В настоящее время он раскаивается в содеянном», — говорится в публикации.

Ранее адвокат рассказал, что грозит за распространение в интернете лживых сведений о том или ином человеке.