Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Омской области мужчина попал под следствие за посты от имени знакомого

Жителя Омской области обвинили в клевете из-за постов от имени односельчанина

close
100%
Depositphotos

Житель Омской области попал под следствие из-за публикации в социальных сетях постов от имени другого человека. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления министерства внутренних дел РФ.

В заявлении отмечается, что в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по статье о клевете. Поводом стало обращение другого мужчины, который обнаружил в социальных сетях пост с фривольным содержанием, размещенный от его имени. В сообщении отмечалось, что он якобы ищет девушку для серьезных отношений.

«Там также был указан его реальный номер телефона», — уточнили в ведомстве.

При этом 34-летний гражданин рассказал правоохранителям, что в прошлом ему уже попадалось другое объявление, оставленное от его имени. То сообщение касалось покупки куриных яиц, и мужчина не придал ему особого значения.

Сотрудники полиции начали расследование, установив личность злоумышленника. Им оказался 32-летний односельчанин заявителя, с которым они уже некоторое время не общались.

«Мотивы своего поступка сельчанин объяснил старой обидой. В настоящее время он раскаивается в содеянном», — говорится в публикации.

Ранее адвокат рассказал, что грозит за распространение в интернете лживых сведений о том или ином человеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами