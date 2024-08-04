Десятки населенных пунктов в Ливане остались без воды из-за атаки на подстанцию

Десятки населенных пунктов на юге Ливана остались без водоснабжения из-за пожара на подстанции после удара израильского беспилотника. Об этом сообщает ливанская газета Al Akhbar в соцсети X.

«В результате удара беспилотника сгорела трансформаторная подстанция при объекте водоснабжения в Тайбе, прекратилось водоснабжение десятков населенных пунктов», — сказано в сообщении.

До этого телеканал Al Mayadeen сообщал, что бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» выпустили более 50 ракет по израильским поселениям в Верхней Галилее. Уточнялось, что ракетные атаки были произведены из реактивных систем залпового огня. В 15 израильских населенных пунктах сработали сирены воздушной тревоги. Снаряды упали в Бейт-Гилеле, Кирьят-Шмоне и Мисгав Аме.

Столкновения между Ливаном и Израилем обострились в последние недели на фоне войны Израиля с палестинским движением ХАМАС. 27 июля израильские войска нанесли удар по складу оружия «Хезболлы», в ответ «Хезболла» обстреляла север Израиля, одна из ракет попала на футбольное поле в Мадждаль-Шамсе на Голанских высотах. 30 июля Израиль ответил ударом по Бейруту. 1 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насралла объявил о переходе конфликта с Израилем в «новую фазу на всех фронтах».

Ранее в «Хезболле» заявили, что движение перешло на новый этап военных действий с Израилем.