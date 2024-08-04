В Британии суды будут работать по ночам, чтобы наказать причастных к беспорядкам

Суды в Великобритании готовы работать по ночам, чтобы назначить наказания всем причастным к массовым беспорядкам на территории страны. Об этом заявила министр по делам полиции, пожарной охраны и предупреждению преступности королевства Диана Джонсон, сообщил телеканал Sky News.

По информации журналистов, правительство пообещало сделать «все возможное» для привлечения к ответственности жителей, которые во время митингов занимались преступной деятельностью. В том числе это касается круглосуточной работы судов над соответствующими делами.

«У нас уже есть граждане, арестованные и заключенные под стражу. Совершенно очевидно, что мы хотим донести это послание до людей — если вы участвуете в подобном преступном хулиганстве на наших улицах, вы будете привлечены к ответственности», — подчеркнула Джонсон.

Она добавила, что действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время беспорядков 2011 года работал в Королевской прокурорской службе и занимал должность главного государственного обвинителя. Тогда судам также приходилось работать по ночам. Поэтому нынешний глава правительства «очень хорошо разбирается» в этом вопросе, отметила Джонсон.

29 июля в британском городе Саутпорте неизвестный с ножом напал на группу людей, ранив детей и взрослых. Злоумышленника задержали, после чего в стране начались массовые акции из-за произошедшего.

Митинги организовали сторонники крайне правой «Английской лиги защиты» (English Defence League). Одна из таких демонстраций состоялась 31 июля, тогда в столкновениях с протестующими пострадали более 50 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее бизнесмен Илон Маск прокомментировал беспорядки в Великобритании.