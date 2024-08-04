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Жительница Новокузнецка пыталась заработать на инвестициях и лишилась 6 млн рублей

В Новокузнецке мошенники-инвесторы выманили у женщины 6 млн рублей

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Мария Девахина/РИА Новости

В Новокузнецке женщина взяла крупный кредит и отдала мошенникам все накопления, пытаясь заработать на инвестициях. Об этом сообщает УМВД по Кемеровской области.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 55-летняя жительница Новокузнецка, женщина сообщила, что лишилась 6 миллионов рублей после общения с неизвестными. Россиянка рассказала, что хотела заработать на инвестициях, она увидела в сети рекламу о заработке на ценных бумагах.

Женщина заполнила анкету на сайте, после чего с ней связался менеджер, который должен был помочь россиянке разобраться с вложениями. В течение двух недель она перечислила через приложение банка по указанным номерам телефонов 5 миллионов рублей личных накоплений, после чего оформила кредит еще на миллион и также перевела деньги.

Когда псевдоменеджер перестал выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана, и сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Омске пенсионерка месяц общалась с мошенниками и лишилась 3,7 млн рублей.

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