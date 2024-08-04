Похожий на ядерный гриб дым заметили в Нью-Йорке

Опубликованы кадры грибовидного облака над поселком Нью-Йорк в Донбассе, оно напоминает ядерный гриб, возникающий при ядерном взрыве. Видео опубликовал Telegram-канал «War Gonzo».

«Вот так сегодня выглядит Нью-Йорк под ударами российской артиллерии и авиации», — пишет канал.

Военнослужащие РФ, заявил «War Gonzo», продолжают уничтожать живую силу и технику Вооруженных сил Украины, продвигаясь по населенному пункту.

Российские операторы дронов-камикадзе вычисляют и бьют по украинским танкам, бронетранспортерам и всей остальной технике, которая пытается перемещаться на этом направлении, добавил канал.

В конце июля украинский командир заявлял американскому изданию The Washington Post, что российские военные используют поселок Нью-Йорк для окружения Торецка.

До этого сообщалось, что украинские войска потеряли под Нью-Йорком две группы.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.