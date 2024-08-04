В Новосибирской области погрузчик снес опору ЛЭП

В Бердске Новосибирской области погрузчик снес опору высоковольтной линии электропередачи на Химзаводской улице. В результате этого без электричества остались Искитим, Академгородок и несколько соседних населенных пунктов, сообщил мэр города Роман Бурдин в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«У нас в городе происшествие, в районе Химзавода погрузчиком повреждена ЛЭП, он уронил ее опору, на которой и основной и резервный источник питания был. В настоящее время делаем все необходимое», – сказал Бурдин.

По его словам, в населенных пунктах какое-то время не будет холодной и горячей воды. Он призвал жителей быть терпеливыми и пообещал в кратчайшие сроки устранить последствия аварии.

«Прошу терпения — работаем», — заявил мэр Бердска.

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