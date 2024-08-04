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Нарколог рассказал, кому алкоголь особенно вреден

Нарколог Масякин заявил, что алкоголь особенно вреден для пожилых людей

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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

Психиатр-нарколог Департамента здравоохранения Москвы Антон Масякин заявил, что алкоголь особенно вреден для пожилых. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что токсические вещества в алкоголе влияют одинаково на всех людей, при этом, у пожилых обычно имеется не одно хроническое заболевание. Также их ресурсная база ниже, чем у молодых. Поэтому, по его словам, в пожилом возрасте люди сильнее подвержены негативному воздействию спиртных напитков.

«На пожилого человека с заболеваниями алкоголь априори оказывает более токсическое действие, чем на молодого», — сказал Масякин.

Особенно, у пожилых людей, по его словам, страдает печень и сердце.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что несмотря на то, что в пиве содержатся фитоэстрогены — растительные вещества, похожие на женские гормоны эстрогены, их концентрация настолько мала, что повлиять на гормональный фон они не могут. Появление пивного живота вполне реально, однако связано оно не с фитоэстрогенами, а с избытком калорий.

Ранее врач развеяла миф о необходимости раннего завтрака.

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