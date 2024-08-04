Минобрнауки поделилось результатами приемной кампании 2024 года

Итоги приемной кампании 2024 года превзошли результаты предыдущего года: многие образовательные учреждения успешно завершили набор на бюджетные места и улучшили отбор абитуриентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

«Многим университетам удалось сразу закрыть набор на бюджетные места и при этом повысить качество отбора абитуриентов», – говорится в сообщении.

С 4 августа высшие учебные заведения начинают процесс зачисления абитуриентов на бесплатные места. Абитуриенты, которые в установленные сроки представили оригиналы своих документов и успешно прошли конкурсный отбор, будут зачислены не позднее 9 августа. Поступить на платной основе можно будет вплоть до 20 августа.

В ведомстве отметили, что в 2024 году выпускники пограничных регионов, включая Курскую и Белгородскую области, получили возможность сдавать вступительные экзамены в университетах наряду с ЕГЭ. Этим правом воспользовались 1385 человек, что составляет 42% от общего числа абитуриентов.

До этого в России предложили строить жилье для аренды студентами рядом с вузами. Такой подход поможет решить проблему с общежитиями, на содержание которых вузам критически не хватает средств, считает член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

Ранее сообщалось, что абитуриенты смогут пересдать ЕГЭ до окончания приемной кампании.