В одном из районов Крыма тысячи жителей остались без света

В Сакском районе Крыма более 10 тысяч людей остались без электричества из-за технологических сбоев в сетях ГУП РК «Крымэнерго». Об этом сообщил врио министра топлива и энергетики полуострова Владимир Воронкин в Telegram-канале.

«В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК «Крымэнерго» произошло отключение энергоснабжения в населенных пунктах Сакского района: с. Штормовое, пгт. Мирный, с. Поповка, с. Приветное, с. Крыловка,с. Хуторок, с. Витино, с. Молочное, с. Уютное, с. Ромашкино», – говорится в сообщении Воронкина.

По его информации, на данный момент обесточено 4909 точек поставок, без электроснабжения остаются 10788 потребителей.

Врио министра отметил, что бригады аварийных служб приступили к ремонтным работам.

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