Власти Сахалина пообещали выплатить пострадавшим от циклона компенсации

В Невельском районе пострадавшие от подтопленных домов получат выплаты в 100 тыс. рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Он пояснил, что ущерб оценят специалисты специальной комиссии. Сначала они полностью составят перечень домов и очередность, где расчистят дежурные проезды. Сейчас работы проводят в пяти домах.

Полноценную уборку от последствий циклона планируют провести через несколько дней, когда грунт полностью просохнет, отметил Лимаренко.

Также глава региона добавил, что для откачки воды из подвалов и борьбы с подтоплениями задействовали областную противопожарную службу. После оценки ущерба из областного резерва направят дополнительные ресурсы для просушки домов.

В Невельском районе Сахалинской области введен режим ЧС в связи с обильными осадками. Об этом сообщил мэр муниципального образования «Невельский ГО» Алексей Шабельник. Он рассказал, что есть многочисленные сели и оползни, подтопления жилых домов.

Позже движение всех видов транспорта ограничили на участке автодороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск из-за схода грязевых масс.

Ранее ураган вырвал из земли дерево на территории детсада в Челябинске.