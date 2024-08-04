В Ленобласти девятилетняя девочка получила травму головы, когда проходила рентген

В Ленинградской области девочка упала и ударилась головой во время рентген-исследования, сообщает 47news.

На днях девятилетняя девочка из Тихвина была госпитализирована в тяжелом состоянии с травмой головного мозга. Оказалось, что ребенок пострадал, когда находился в стенах медучреждения. По предварительным данным, школьница упала в обморок, когда ей проводили рентгенологическое обследование.

До этого пострадавшая находилась в другой больнице, куда попала с острой респираторной вирусной инфекцией. Накануне о произошедшем узнали в полиции, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства несчастного случая.

Ранее рабочий челябинского завода повредил голову, когда потерял сознание из-за жары в цеху.