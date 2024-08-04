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Член «Дигории» назвал железные дороги сетью «кровеносных сосудов» России

Политолог Бобров: под руководством Путина железнодорожная отрасль возродилась

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Shutterstock/VLADJ55

Российские железные дороги выступают сетью «кровеносных сосудов», связывающих огромные пространства России внутри единой системы. Об этом в День железнодорожника, который в этом году в России празднуется 4 августа, заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Константин Бобров.

По его словам, под руководством президента России Владимира Путина железнодорожная отрасль возродилась и стала передовой сферой отечественного транспорта.

«В рамках проекта «Цифровая железнодорожная станция» в процессы управления станциями внедряются элементы искусственного интеллекта, позволяющие при минимальном участии человека держать на контроле актуальную ситуацию на станции. Обновляется и состав отечественных поездов: введены Ласточки, способные разгоняться до 200 км/час, а также электропоезда городского типа «Иволга 4.0», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что разработка и внедрение новых поездов становится важным фактором экономического роста России.

«Железнодорожники, в условиях переориентации экономических потоков, героически трудились и продолжают трудиться на благо экономической безопасности нашей страны и укрепления ее промышленного суверенитета», — добавил Бобров.

По его мнению, благодаря именно ежедневным усилиям железнодорожников предприятия и фронт получают все необходимые товары, а российской экономике удалось развернуться на Восток.

«Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы мы станем свидетелями новых масштабных инфраструктурных проектов, новых моделей поездов и решений, направленных на улучшение социально-экономического положения железнодорожников», — отметил политолог.

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