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В Кызыле двое школьников ограбили несколько ларьков, ради мороженого и денег

Mash: в Туве двое школьников разграбили несколько ларьков и похитили выручку

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МВД по республике Тыва

В Туве двое младшеклассников разграбили несколько торговых павильонов, добычей малолетних грабителей стали мороженое и 80 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

В Кызыле полицейские установили личности малолетних грабителей, которые ночами громили торговые павильоны. Сначала 10-летний школьник и его девятилетний приятель вскрыли четыре киоска в парке, вынесли мороженое и пять тысяч рублей выручки. Затем дети разломали вход в юрту в центре города, оттуда они похитили деньги и продукты, сломали картину за восемь тысяч рублей и испортили одежду.

Владельцы торговых точек обратились в правоохранительные органы, воришек удалось задержать. Известно, что оба мальчика не состояли на учете в органах ПДН и в хулиганстве и кражах замечены не были. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей. Общий ущерб составил 80 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Ленобласти подросток ограбил магазин и напал с ножом на кассира. В круглосуточный магазин в городе Никольское на Советском проспекте вошел молодой человек, он ударил 33-летнего кассира ножом и потребовал отдать деньги из кассы. Получив семь тысяч рублей, подросток скрылся. По подозрению в совершении преступления задержан 14-летний школьник из города Отрадное, несовершеннолетний помещен в изолятор, возбуждено уголовное дело.

Ранее семиклассник похитил более 300 тыс. рублей у своей собственной бабушки.

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