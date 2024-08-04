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В Ярославле неизвестные пытались похитить школьницу

В Ярославле неизвестные пытались посадить к себе в машину 13-летнюю девочку

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Телеграм-канал «Ярославль 18+»

В Ярославле школьница спаслась от неизвестных злоумышленников, которые пытались насильно посадить ее к себе в машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославль Live».

Инцидент произошел во дворах жилых домов в Ярославле, 13-летняя школьница шла по улице, когда к ней подъехала машина, сидевшие в ней незнакомцы предложили ребенку прокатиться с ними.

Девочка попыталась скрыться от навязчивых автолюбителей, но они начали преследовать ребенка, продолжая кричать из машины. Ребенок спасся бегством и рассказал о произошедшем родителям, семья обратилась в правоохранительные органы. По словам отца школьницы, после произошедшего, дочь боится одна выходить на улицу.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мигрант пытался затащить девочку в машину. Мужчина, предположительно иностранец, пытался насильно посадить в машину несовершеннолетнюю девочку. Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Техническая. На место прибыли сотрудники полиции, подозреваемый сопротивлялся задержанию и применил в отношении правоохранителей физическую силу. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Омске мигрант вывез девушку в безлюдное место и надругался.

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