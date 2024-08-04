В Горловке женщина получила ранения при обстреле со стороны ВСУ

В Дзержинском районе городского округа Горловка в Донецкой народной республике (ДНР) после атаки украинских войск ранена женщина. Об этом сообщил глава округа Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Других подробностей не приводится.

3 августа в Озеряновке в ДНР неразорвавшийся суббоеприпас кассетного снаряда ранил мирного жителя. По данным совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в ДНР, снаряд был сброшен еще 1 августа. Озеряновка расположена неподалеку от Горловки.

29 июля Приходько сообщал, что украинские войска атаковали трамвай в городе с помощью дрона-камикадзе.

До этого газета «Известия» писала, что в ДНР произошел пожар на автозаправочной станции после атаки украинского беспилотника. Предварительно, дрон-камикадзе ударил по цистерне с газом, что привело к мгновенному возгоранию. Среди гражданского населения никто не пострадал.

Ранее жителя ЛНР задержали за финансирование «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).