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Соседки по коммуналке поссорились на кухне и облили друг друга кипятком

«78.ru»: в Петербурге соседки по коммуналке облили друг друга кипятком

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FotograFFF/Shutterstock

Во Фрунзенском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства ссоры двух соседок по коммуналке, в результате которой обе участницы конфликта получили термические ожоги. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в коммунальной квартире в Купчино в ночь на 4 августа. Две женщины поссорились на общей кухне и облили друг друга кипятком. Обе пострадавшие получили ожоги, одна из участниц ссоры госпитализирована в тяжелом состоянии, у нее диагностированы ожоги груди, живота и спины.

Ее 55-летней оппонентке также потребовалась медицинская помощь, состояние женщины медики оценивают как удовлетворительное. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге местная жительница заявила о том, что осталась без пальца после визита в фитнес-клуб — на нее напала другая посетительница спортивного зала. Тренеры клуба вызвали петербурженке полицию и скорую.

Ранее житель Тюменской области поспорил с односельчанином и сломал ему несколько ребер.

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