Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

За замечание водителю авто житель Башкирии получил пулю в живот

В Башкирии автомобилист подрался с прохожим и выстрелил ему в живот

close
100%
«Новости МВД Башкортостана»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Новости МВД Башкортостана»

В Стерлитамаке конфликт между прохожим и автомобилистом закончился применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает УМВД по республике Башкирия.

В больницу Стерлитамака был доставлен 32-летний мужчина с огнестрельным ранением в живот. По предварительной информации, он курил на улице, когда его задел проезжавший мимо автомобиль.

Между водителем и прохожим началась перепалка, быстро переросшая в драку, в ходе которой приятель автомобилиста достал пистолет и выстрелил в живот потерпевшему. Они посадили его в автомобиль и отвезли в больницу, после чего скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 37-летнего жителя деревни Карасевка, мужчина признался в содеянном и заявил, что пистолет нашел в лесу. Возбуждено уголовное дело. Подробности о состоянии раненого неизвестны.

До этого сообщалось, что в Иркутске посиделки компании закончились стрельбой. Инцидент произошел в микрорайоне Пушкино. По словам очевидцев, компания людей распивала спиртные напитки и шумела. Местные жители пытались урегулировать ситуацию словесно, но дебоширы не реагировали на какие-либо замечания. В какой-то момент одному из жильцов надоело терпеть. Он схватился за ружье и устроил стрельбу. О том, пострадал ли кто-то, не сообщается.

Ранее в Москве произошел конфликт со стрельбой между таксистом и пешеходом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами