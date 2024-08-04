За замечание водителю авто житель Башкирии получил пулю в живот

В Стерлитамаке конфликт между прохожим и автомобилистом закончился применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает УМВД по республике Башкирия.

В больницу Стерлитамака был доставлен 32-летний мужчина с огнестрельным ранением в живот. По предварительной информации, он курил на улице, когда его задел проезжавший мимо автомобиль.

Между водителем и прохожим началась перепалка, быстро переросшая в драку, в ходе которой приятель автомобилиста достал пистолет и выстрелил в живот потерпевшему. Они посадили его в автомобиль и отвезли в больницу, после чего скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 37-летнего жителя деревни Карасевка, мужчина признался в содеянном и заявил, что пистолет нашел в лесу. Возбуждено уголовное дело. Подробности о состоянии раненого неизвестны.

До этого сообщалось, что в Иркутске посиделки компании закончились стрельбой. Инцидент произошел в микрорайоне Пушкино. По словам очевидцев, компания людей распивала спиртные напитки и шумела. Местные жители пытались урегулировать ситуацию словесно, но дебоширы не реагировали на какие-либо замечания. В какой-то момент одному из жильцов надоело терпеть. Он схватился за ружье и устроил стрельбу. О том, пострадал ли кто-то, не сообщается.

Ранее в Москве произошел конфликт со стрельбой между таксистом и пешеходом.