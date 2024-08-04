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Очередь из машин перед Крымским мостом увеличилась

Около 1,2 тыс машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Кубани

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Около 1,2 тысячи машин скопилось в воскресенье в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани. Об этом сообщили в оперативном канале моста в Telegram.

В заявлении отмечается, что по состоянию на 9:00 мск со стороны Тамани находится 1180 транспортных средств. Приблизительное время ожидания составляет более трех часов.

Там подчеркнули, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Ранее утром в очереди со стороны Тамани собралось по меньшей мере 930 машин.

На сооружении регулярно фиксируют очереди в более чем тысячу машин и приостановки движения. Так, накануне перед мостом скопилось более одной тысячи автомобилей со стороны Краснодарского края.

До этого сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Причину этого не назвали.

2 августа сообщалось, что у Крымского моста тысяча водителей застряли в 10-километровой пробке. Оперативные службы рассказали, что в очереди со стороны Тамани находилось 1400 транспортных средств.

Ранее спецслужбы Украины заявили о подготовке к уничтожению Крымского моста.

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