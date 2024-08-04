Надувной батут с детьми снесло порывом ветра во время бейсбольного матча

В штате Массачусетс несколько детей пострадали, когда надувной батут снесло сильным порывом ветра и обрушило на поле, где шла игра в бейсбол. Об этом сообщает NBC.

В городе Уолдорф во время бейсбольного матча надувной батут с детьми, снесенный порывом сильного ветра, отлетел на бейсбольное поле. Серьезные травмы получил пятилетний ребенок.

Мальчика экстренно госпитализировали в ближайшую больницу, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Еще один пострадавший находится под наблюдением медиков, у него легкие травмы.

Надувной батут был установлен на стадионе Regency Furniture Stadium, где играет местная команда. Бейсболисты отменили все ближайшие матчи и готовы оказать семьям пострадавших детей материальную помощь. По свидетельствам очевидцев, батут был закреплен на металлические колья, порыв ветра был настолько сильным, что конструкция перелетела через ограждение.

Ранее ребенок попал в больницу с переломом позвоночника после тренировки на батуте.