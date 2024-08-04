В Оренбургской области сосед вытащил детей из горящей квартиры

В Бузулукском районе Оренбургской области мужчина вывел из горящей квартиры двух несовершеннолетних. Об этом сообщает газета «Оренбуржье».

Пожар произошел в многоквартирном доме в поселке Искра Бузулукского района, в квартире во время возгорания находились двое братьев. Один из детей не растерялся, выбежал из квартиры и стал звать на помощь, его крики услышал сосед.

Мужчина сумел вывести из квартиры второго ребенка и самостоятельно справиться с возгоранием. Причины пожара устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Перми школьник спас жизнь своей младшей сестры, оставшись с ней вдвоем в запертой горящей квартире. 14-летний мальчик не растерялся, он спустил восьмилетнюю сестру через окно и передал ее соседу из квартиры этажом ниже. После этого юноша оставался на месте и был спасен сотрудниками МЧС. Затем пострадавших при пожаре брата и сестру госпитализировали.

Ранее в Татарстане подросток спас пенсионерку из горящего дома.