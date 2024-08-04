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Юрист предупредил о штрафе за мытье машины на газоне

Юрист Чирикова: штраф грозит за мытье машины на газоне вне своего участка

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Mariya Surmacheva/Shutterstock/FOTODOM

Мытье машины на газоне за забором своего дачного участка грозит штрафом в размере до 5 тыс. рублей. Об этом сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

Наказание за это предусмотрено статьями 6.3 КоАП МО и 8.42 КоАП РФ.

Обычные садоводы заплатят за это правонарушение штраф до 5 тыс. рублей, должностные лица – до 4 тыс. рублей (вблизи рек и озер), рассказала юрист.

Вода от помытой машины, по словам Чириковой, может навредить состоянию почвы возле участка или помешать соседям.

29 июля руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко рассказал, что дачникам, которые решат разжечь костер на своем участке в летний период, может грозить штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Он отметил, что это связано с введением особого противопожарного режима в регионах. Разжигать костры и готовить еду на открытом огне в это время нельзя, подчеркнул эксперт.

Ранее россиянам напомнили, какие растения нельзя выращивать на даче.

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