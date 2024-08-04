Во Владивостоке двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа

В Владивостоке врачи спасли двухлетнего ребенка после падения с высоты седьмого этажа, он был госпитализирован в состоянии травматического шока. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mestopro Хабаровск».

Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки с высоты седьмого этажа, он получил многочисленные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в состоянии травматического шока. В течение трех дней совместными усилиями врачей-реаниматологов, травматологов и нейрохирургов состояние пострадавшего удалось стабилизировать.

«У ребенка перелом левого бедра со смещением, ушиб грудной клетки и сотрясение мозга», — рассказала Ирина Назаренко, заведующая детским отделением «ВКБ№ 2».

Маленький пациент продолжает лечение в детском ортопедо-травматологическом отделении Тысячекоечной больницы, его жизни ничего не угрожает. Обстоятельства, при которых ребенок выпал из окна устанавливают правоохранительные органы.

Ранее полуторагодовалый ребенок выпал из окна в Троицке, облокотившись на москитную сетку.