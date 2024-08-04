На Сахалине ожидается подъем уровня воды в реках

В МЧС Российской Федерации по Сахалину заявили, что подъем уровня воды на 50-100 см ожидается в реках на юге Сахалинской области. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что днем 4 августа и в последующие сутки также продолжатся затопление поймы, отдельных хозяйственных объектов, сохранится затопление села Горнозаводск и нижней части города Южно-Сахалинск.

По сообщению мэрии Южно-Сахалинска, за сутки на территории городского округа выпало 53 мм осадков - это 49,53% месячной нормы.

Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о переливе воды через дамбу Хонхолойского водохранилища.

До этого в Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС после того, как поднявшаяся из-за дождей река смыла мост.

В настоящее время под водой находятся местные дороги в Горхоне, Дархите, Челутае. В Горхоне, где был смыт мост, под угрозой была и железнодорожная инфраструктура, но противоразмывный поезд провел все необходимые мероприятия по укреплению откосов и насыпей.

Ранее в Башкирии эвакуировали 96 человек из-за наводнения.