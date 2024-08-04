В Омске пенсионерка месяц общалась с мошенниками и лишилась 3,7 млн рублей

Жительница Омска в течение месяца общалась по телефону с неизвестными, оформила несколько кредитов и лишилась 3,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в полицию обратилась жительница Омска, женщина рассказала, что в течение нескольких недель общалась по телефону с неизвестными. Аферисты действовали по уже известной схеме: они сообщили россиянке, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан.

Злоумышленники запугали женщину, сообщив, что все ее личные данные и данные банковских карт оказались в руках мошенников, и предложили ей оформить несколько крупных кредитов и перевести полученные деньги на якобы безопасный счет.

Выполняя указания аферистов, пенсионерка в течение месяца оформила три кредита на сумму 3,7 млн рублей и перевела все эти деньги с помощью мобильного приложения для бесконтактного перевода денежных средств через банкоматы на счета аферистов.

Только рассказав о произошедшем родственникам, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Петербургская пенсионерка доверилась мошенникам и лишилась почти 8 млн рублей.