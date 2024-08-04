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В Якутске двое детей забрались в картонную коробку и оказались под колесами погрузчика

В Якутии дети залезли в картонную коробку, по которой проехал погрузчик

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Якутске устанавливаются обстоятельства ЧП, в котором пострадали две несовершеннолетние девочки, дети оказались под колесами погрузчика, забравшись в картонную коробку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Детская шалость закончилась госпитализацией двух девочек. Во время игры они забрались в большую картонную коробку, по которой проехал фронтальный погрузчик.

Семилетняя и восьмилетняя пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами. Подробности их состояния неизвестны. По факту произошедшего проверку проводит республиканская прокуратура, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

До этого сообщалось, что в Башкирии пенсионер на автомобиле придавил трехлетнего внука, сдавая назад. Мальчик впал в кому, медики оперативно госпитализировали пострадавшего в больницу. Специалисты диагностировали перелом бедра, ушиб легкого. Помимо этого, у ребенка произошло кровоизлияние в мозг. Врачи оказали пациенту всю необходимую помощь, но спасти его не удалось.

Ранее в Ленобласти школьница на машине матери задавила слепого мальчика.

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