В очереди для проезда по Крымскому мосту с одной стороны собралось около тысячи машин

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани утром 4 августа собралось по меньшей мере 930 машин. Об этом сообщили в оперативном канале моста в Telegram.

Сообщение о заторе опубликовали в 7:00 мск. Среднее время ожидания, чтобы проехать на переправу, — около трех часов. При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, отметили на канале.

На сооружении регулярно фиксируют очереди в более тысячи машин и приостановки движения. Так, накануне перед мостом скопилось более одной тысячи автомобилей со стороны Краснодарского края.

До этого сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Причину этого не назвали.

2 августа сообщалось, что у Крымского моста тысяча водителей застряли в 10-километровой пробке. Оперативные службы рассказали, что в очереди со стороны Тамани находилось 1400 транспортных средств.

Ранее спецслужбы Украины вновь заявили о подготовке к уничтожению Крымского моста.