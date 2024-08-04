На Камчатке ребенок госпитализирован после игр в заброшенном здании

Прокуратура Камчатки устанавливает обстоятельства травмирования 10-летнего мальчика, ребенок выпал из окна заброшенного здания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском 3 августа. Группа детей играла в заброшенном строении по улице Максутова, один из мальчиков оступился и выпал из окна постройки с высоты второго этажа.

Пострадавшего госпитализировали, по предварительной информации мальчик получил переломы рук и ног. По факту произошедшего проверку проводит краевая прокуратура, надзорному органу предстоит дать оценку действиям должностных лиц системы органов профилактики, а также принятию уполномоченными организациями надлежащих мер по ограничению доступа в здание.

До этого сообщалось, что в Краснодаре семилетний мальчик упал с третьего этажа заброшенной постройки. Как рассказали друзья пострадавшего, они играли в футбол, мальчик наклонился с края бетонной плиты, у него закружилась голова, ребенок сорвался вниз с высоты третьего этажа. С многочисленными травмами школьника госпитализировали в детскую больницу. Проверку по факту травмирования малолетнего проводит региональное МВД.

Ранее в Калининградской области подросток выпал из окна заброшенного здания.