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В Приморье три человека пропали после сплава по озеру на сапбордах

В Приморье ищут трех сапсерферов, пропавших во время сплава по озеру

Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту исчезновения трех человек, совершавших сплав на сапбордах по озеру. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел днем 3 августа, группа из четверых человек, среди которых один несовершеннолетний, сплавлялась на сапбордах по Цинковому озеру на окраине поселка Хрустальный.

Путешественники оказались в шлюзовой системе сброса воды. Спасти удалось 12-летнюю девочку, она доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, еще трех человек ищут спасатели. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Алуште помощь спасателей потребовалась семье с ребенком, которых едва не унесло в открытое море во время прогулки на сапах. Спасатели патрулировали акваторию в районе Профессорского уголка, на расстоянии 900 метров от берега они обнаружили два сапборда, на которых находилась семья с ребенком, их относило в открытое море. Любителей водных прогулок спасатели подняли на катер и доставили на берег.

Ранее в Ярославле трое мужчин спасли женщину с ребенком, которых уносило течением на сапе.

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