Названы особенности назальной вакцины Центра имени Гамалеи

Руководитель лаборатории молекулярной биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, доктор биологических наук Максим Шмаров заявил, что назальная вакцина «Гам-флю-вак — Квадри» от разных штаммов гриппа, разрабатываемая учеными центра, не предназначена для защиты от пандемических штаммов, в том числе от птичьего гриппа. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что вакцина предназначается для профилактики сезонного гриппа. Ученый отметил, что сроки ревакцинации определят в рамках изучения длительности иммунного ответа в ходе проведения III фазы клинического исследования.

В настоящий момент назальная вакцина находится на второй фазе клинических испытаний, которые планируют завершить в конце 2024 — начале 2025 года.

До этого академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина дает стерильный иммунитет, что позволяет ей прервать цепочку передачи патогена. Это принципиальный вопрос, который никогда в эпидемиологии решен не был.

Ранее биолог Щебляков анонсировал начало исследований препарата от ботулизма.