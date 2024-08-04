Москвичей предупредили о ливнях и грозах в воскресенье

Кратковременные дожди, местами с грозой прогнозируются в Москве в воскресенье, 4 августа. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

Днем в выходной в столице будет от +23 до +25°C. Но уже в ночь на понедельник столбики термометров опуститься до +13°C. Ветер будет дуть западный, 5-10 м/с, при грозе метеорологи не исключили порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в столице не превысит 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах +20 — +25°C. В начале недели похолодает до +10°C.

До этого завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов заявлял, что россиянам стоит начать привыкать к глобальному потеплению, а также жаре и ливням. Синоптик посоветовал властям регионов избавляться от старых деревьев, а также заниматься совершенствованием систем ливневой канализации.

Ранее синоптик назвал время прихода в Москву классического «бабьего лета».