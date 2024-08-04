Обвиняемого сенатора Савельева просили признать банкротом

Арестованный по делу об организации убийства сенатор Дмитрий Савельев как поручитель строительной компании с задолженностью более 300 млн руб. мог быть признан банкротом, это дело рассматривалось в суде, однако было отклонено. Из материалов, которые есть в распоряжении ТАСС, следует, что в связи с этим в отношении Савельева были открыты исполнительные производства о наложении ареста.

Заявление о признании банкротом сенатора поступило в столичный Арбитражный суд в 2022 году. Заявитель отмечал, что Савельев как поручитель обязан погасить долг по кредитному договору перед банком, который составляет почти 312 млн руб., при этом из этой суммы было погашено только 598 тыс. руб.

Отмечалось, что существуют данные о том, что сенатор совершает сомнительные действия, которые направлены на минимизацию своей финансовой ответственности. Это заявление отклонили, также без удовлетворения осталась апелляционная жалоба.

До этого сообщалось, что сенатору Дмитрию Савельеву назначат экспертизу, чтобы проверить вменяемость.

Накануне стало известно, что двух фигурантов дела Савельева арестовали в начале весны. Среди задержанных — Юрий Нефедов, в отношении которого дело возбудили 19 марта. В материалах дела отмечается, что Нефедов ранее не был судим, имеет заболевания и является ветераном боевых действий в Афганистане. У следователей есть не менее 10 свидетелей по уголовному делу сенатора.

2 августа правоохранители задержали Дмитрия Савельева прямо на выходе с заседания Совета Федерации. Его подозревают в причастности к организации покушения.

Ранее супруга задержанного сенатора Савельева рассказала, что муж просил ее не приезжать в РФ.