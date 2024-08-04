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Следствие по делу Иванова и Бородина может изменить обвинения

Следствие может изменить обвинения по делу Иванова после изучения доказательств

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Следствие по делу бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина изучает собранные доказательства, после чего может изменить предъявленные обвинения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В материалах уточняется, что срок следствия продлен до 23 сентября, из-за необходимости завершить просмотр электронных носителей информации и проанализировать телефонные звонки.

После оценки имеющихся в деле доказательств следствие не исключает дополнение уже предъявленных по делу обвинений. Это касается и еще одного фигуранта дела — соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина.

До этого стало известно, что составляет, вменяемая Иванову, составляет 1 млрд 185 млн рублей. Адвокаты замминистра в свою очередь утверждали, что эта цифра «взята с потолка». По версии следствия, Иванов не получал взяток в привычном смысле слова, например, в конвертах, однако бесплатно пользовался очень дорогостоящими услугами компаний.

Ранее военный суд продлил арест главного кадровика Минобороны Кузнецова.

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