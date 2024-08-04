Подрывник из Рязани Сидики захотел искупить вину на СВО

Гражданин РФ и Италии Руслан Сидики попросил отправить его в зону спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью», — уточнили в сообщении.

Силовики задержали Руслана Сидики в его квартире в Рязани в 2023 году, когда он ожидал схему радиодетонатора от Службы безопасности Украины (СБУ). Мужчине предъявили обвинение в прохождении обучения террористической деятельности.

Сидики признался следствию на военный аэродром Дягилево при помощи четырех собственноручно собранных дронов, а также в подрыве железной дороги под Рязанью. По словам россиянина, в ВСУ пообещали ему гражданство Великобритании, благодаря которому он рассчитывал после совершения преступления скрыться в одной из европейских стран.

Ранее подрывник из Рязани Сидики рассказал, сколько денег получил от СБУ.