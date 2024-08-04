В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель

Следователи получили показания нового свидетеля по делу о теракте в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Свидетель подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды к преступлению.

«Очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», — уточнили в сообщении.

Шарипзода стал 11-м арестованным по делу о теракте. Его задержали 4 апреля, когда ФСБ также сообщила о задержании двух иностранцев и одного россиянина в Москве, Екатеринбурге и Омске. Шарипзоде предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ (теракт). Как и другим обвиняемым, ему грозит пожизненное заключение.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее Сати Казанова отсудила 614 тысяч рублей за отмену шоу в день траура по «Крокусу».