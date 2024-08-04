В Белгородской области объявлена ракетная опасность

На всей территории Белгородской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал граждан спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Накануне три населенных пункта Белгородской области были атакованы украинскими дронами. По данным Минобороны России, системы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 3 августа перехватили и уничтожили в общей сложности 75 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами РФ.

В ночь на 2 августа средства ПВО отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Сообщалось, что над городом уничтожили более четырех воздушных целей. Одна из сбитых ракет упала в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе. Кроме того, на крышу одного из зданий на улице Симонка упала фугасная часть ракеты ATACMS.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.