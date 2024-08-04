Канадцев призвали отказаться от поездок в Израиль

Канадские власти призвали своих граждан отказаться от поездок в Израиль на фоне непредсказуемой ситуации с безопасностью в связи с растущим напряжением на Ближнем Востоке. Это следует из заявления правительства Канады, передает РИА Новости.

«Избегайте любых поездок в Израиль из-за продолжающегося регионального вооруженного конфликта и непредсказуемой ситуации с безопасностью», — говорится в заявлении.

Многие авиакомпании решили временно приостановить рейсы в Израиль и Ливан, некоторые страны предостерегли своих граждан от поездок в эти государства на фоне обострения в регионе.

До этого издание Sky News Arabia со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что Иран планирует нападение на Израиль в день Тиша бе-Ав — еврейский день траура и скорби, который начинается 12 августа и заканчивается 13 августа.

Ночью 4 августа бойцы «Хезболлы» выпустили более 50 ракет по израильским поселениям в Верхней Галилее. По данным газеты Times of Israel, большинство ракет были перехвачены системой противоракетной обороны «Железный купол». 2 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об авиаударе по позициям «Хезболлы» в Ливане в ответ на ракетный обстрел ливанской стороны.

Накануне Израиль нанес удар по Тегерану, разбомбив здание, в котором находился глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Спасти его не удалось. В столице Ирана Хания участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Масуда Пезешкиана. Через несколько часов верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ об ответной атаке по Израилю. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее нефть стала дорожать на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.