В МИД призвали США навести порядок в своих тюрьмах после интервью Селезнева

В МИД РФ предложили США ввести санкции против одной из собственных тюрем. Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

Так дипломат отреагировала на слова россиянина Романа Селезнева, который вернулся на родину по обмену. В эфире Первого канала он рассказал, как плохо с ним обращались. По словам мужчины, его изначально посадили в карцер. Селезнев добавил, что условия в камерах в американской тюрьме были никуда не годными. Мужчину будили каждые два часа, просили отмечаться.

До этого депутат Госдумы Валерий Селезнев рассказал, что его сына постоянно морально унижали в тюрьме в США. Парламентарий отметил, что Роман теперь «в долгу» перед родиной, поэтому планирует приносить пользу стране.

Ранее в Кремле ответили на обвинения в том, что РФ пополняет «обменный фонд» для торга.