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Названы IT-профессии, на которые активно ищут новичков

IT-специалист Лобанова: в России активно ищут новых айтишников на три профессии

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Shutterstock/puhhha

Технологические компании в России активнее всего ищут новых начинающих айтишников («джунов») на три позиции — системный аналитик, Data Scientist и специалист по информационной безопасности (ИБ). Об этом «Газете.Ru» рассказала продюсер направления IT-профессий образовательной платформы «Нетология»‎ Вероника Лобанова.

По ее словам, системный аналитик изучает бизнес и определяет, как его можно сделать эффективнее с помощью внедрения информационных систем.

«Это своего рода переводчик с языка бизнеса на язык разработки и наоборот», — отметила Лобанова. Согласно оценке специалиста, «джун» на этой позиции может получать около 140 тыс. руб. с самого старта работы.

При этом Data Scientist востребован из-за того, по мнению эксперта, что аналитика данных активно проникает в различные отрасли, в том числе в медицину и промышленность.

«Эта профессия позволяет развиваться и внутри отрасли, в которой уже работает человек, но заниматься иными задачами. Так как Data Science становится неотъемлемой частью практически всех сфер деятельности, многие компании готовы охотно брать на работу новичков», — пояснила Лобанова.

Специалист по ИБ востребован в России из-за того, что все больше компаний стремятся обезопасить свои ресурсы от кибератак, нечестной конкуренции и других угроз. Она уточнила, что за последние пять лет число таких вакансий увеличилось в 5,3 раза.

В июне другой эксперт констатировала, что в России отмечается рекордная нехватка высококлассных IT-кадров внутри страны.

Ранее были раскрыты зарплаты начинающих айтишников в разных городах России.

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