Россиянам рассказали, как защитить свой телефон от утечки данных и слежки

Все, что хранится в вашем смартфоне, может быть использовано против вас. Поэтому очень важно максимально бережно относиться к данным на своих гаджетах и тщательно защищать их. О том, как обезопасить свой телефон от утечки данных и использования злоумышленниками, «Газете.Ru» рассказал техноэксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

По словам эксперта, очевидно, что смартфон, по сути, — уникальное хранилище всех данных о пользователе — в нем «спрятаны» все наши финансы, личные секреты, информация о болезнях, сведения о работе и наших перемещениях.

«Поэтому особенно важно обеспечить безопасность своих данных от утечки. Для начала стоит установить надежный пароль. Используйте сложный и уникальный пароль, сочетающий буквы, цифры, знаки препинания и специальные символы. Следующий шаг — настроить автоматическую блокировку. Так гаджет будет сам блокироваться через установленное время и требовать пароль для повторного ввода», — рекомендовал он.

Еще один совет — отключайте GPS и Bluetooth, когда вы ими не пользуетесь — мошенники могут синхронизировать свое устройство Bluetooth с вашим, чтобы получить личную информацию или даже отслеживать вас.

«Wi-Fi — еще один канал, с помощью которого можно незаметно получить удаленный доступ к вашим данным. Подключайте свой телефон только к защищенным сетям с паролями, особенно в общественных местах, где предлагается бесплатный Wi-Fi. Даже если вы используете Wi-Fi для скроллинга ленты, а не для покупок и банковских операций, в общедоступной сети с открытым исходным кодом ваши персональные данные могут быть непреднамеренно раскрыты», — отметил эксперт.

Важная рекомендация — контролируйте права приложений. Система обычно запрашивает разрешение на доступ к камере, микрофону и геолокация при первом запуске приложения — не соглашайтесь на это бездумно. Проанализируйте, так ли необходим, например, файл-менеджеру доступ к вашей геопозиции.

Если у вас есть фотографии, видео, музыка, электронные письма, контакты или любая другая информация, к которой вы хотите точно иметь доступ в случае кражи или потери смартфона, убедитесь, что все они сохранены на компьютере, USB-накопителе или в облачном хранилище. Всегда полезно делать резервные копии.

«Также стоит воспользоваться функциями удаленного отслеживания устройства. В случае кражи телефона вы можете удаленно заблокировать его и даже стереть данные, пока GPS отслеживает его перемещение в руках преступника. Можно даже настроить телефон на автоматическое стирание данных, если пароль от телефона будет введен неверно какое-то количество раз», — подчеркнул Биржевой.

При этом, если вы меняете смартфон, убедитесь, что вся ваша личная информация и контент удалены со старого гаджета после загрузки на новый. Во многих телефонах есть встроенные функции сброса, которые восстанавливают все настройки до заводских.

Еще одна линия защиты от фишинга и киберутечек — хороший антивирус. Он поможет, если вы постоянно что-то скачиваете. Одни из самых популярных мобильных антивирусов, которые постоянно обновляют базы вредоносного ПО — Kaspersky, Avast Mobile Security, Eset Mobile Security, McAfee Mobile Security или Norton Mobile Security.

«Кроме того полезно будет использовать менеджеры паролей, двухфакторную аутентификацию, специальные приложения-блокировщики и приватные браузеры. И универсальный совет — не игнорируйте обновления программного обеспечения — они устраняют ошибки и закрывают новые уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками», — резюмировал специалист.

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