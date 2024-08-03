Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У пранкера Эдварда Била началось заражение крови

Mash: у блогера-пранкера Эдварда Била началось заражение крови

close
100%
Валерий Мельников/РИА Новости

У блогера-пранкера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) началось заражение крови. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, в ближайшее время мужчине будут делать переливание крови.

Накануне сообщалось, что Билу провели уже три операции на левой ноге и готовят еще к одной. По информации Mash, у врачей по-прежнему нет полной уверенности в сохранении конечности.

Проблемы с ногой у Била начались после падения с самоката, в результате чего он получил открытый перелом. Блогер смог восстановиться незадолго до истории с пранком, когда он оделся в форму «самокатного патруля». Однако выяснилось, что он вылечился не до конца. Неделю назад нога Била стала опухать на месте перелома. По его словам, медики в спецприемнике, куда его отправили после пранка на 14 суток, не оказали ему должной помощи.

20 июля Била приговорили к 13 суткам административного ареста. Пранкер и его друг надели полицейскую форму и написали на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Затем они ездили в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Позднее стало известно, что полицейские начали проверять действия блогера на законность.

Бил стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы. Блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.

Ранее стало известно о крупном долге блогера Эдварда Била.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами