У пранкера Эдварда Била началось заражение крови

У блогера-пранкера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) началось заражение крови. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, в ближайшее время мужчине будут делать переливание крови.

Накануне сообщалось, что Билу провели уже три операции на левой ноге и готовят еще к одной. По информации Mash, у врачей по-прежнему нет полной уверенности в сохранении конечности.

Проблемы с ногой у Била начались после падения с самоката, в результате чего он получил открытый перелом. Блогер смог восстановиться незадолго до истории с пранком, когда он оделся в форму «самокатного патруля». Однако выяснилось, что он вылечился не до конца. Неделю назад нога Била стала опухать на месте перелома. По его словам, медики в спецприемнике, куда его отправили после пранка на 14 суток, не оказали ему должной помощи.

20 июля Била приговорили к 13 суткам административного ареста. Пранкер и его друг надели полицейскую форму и написали на ней фразу: «Самокатная патрульная служба». Затем они ездили в этом образе на самокате по подмосковному Одинцово. Позднее стало известно, что полицейские начали проверять действия блогера на законность.

Бил стал широко известен после ДТП, которое произошло в начале апреля 2021 года в центре Москвы. Блогер на иномарке выехал на встречную полосу и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии серьезные травмы получила Мария Артемова, которая была за рулем одной из встречных машин.

Ранее стало известно о крупном долге блогера Эдварда Била.